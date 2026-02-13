В Минстрое рассказали, что сварщики в России могут получать до 500 тыс рублей

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

До 500 тысяч рублей могут зарабатывать сварщики в России. Об этом ТАСС заявила помощник главы Минстроя России Светлана Кузьменко, курирующая программу популяризации профессий в области строительства и ЖКХ "Я – строитель будущего".

"Это очень дорогая профессия, дорогое оборудование. В строительстве без сварки невозможно, ведь большая часть мостов и объектов жилищного и промышленного строительства требуют сварных конструкций", – сказала она на полях Сибирского строительного форума.

Кузьменко добавила, что за последние годы также увеличился интерес студентов к архитектурным направлениям. В частности, в Новосибирске на одно место претендуют 3–4 человека.

По ее данным, за прошлый год в рамках проекта состоялось около 150 мероприятий, объединивших свыше 4,8 миллиона участников.

В числе инициатив – проект "Цифровое ГТО" для учеников 9–11-х классов. Тестирование проверяет знание отечественных программ в области проектирования, 3D-моделирования, строительства и эксплуатации зданий. Успешное прохождение дает школьникам дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в отраслевые вузы, отметила Кузьменко.

Ранее стало известно, что средняя номинальная зарплата в России за первые 11 месяцев минувшего года увеличилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, достигнув 96 772 рублей.

Как рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, самые высокие и быстро растущие доходы наблюдаются в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, банковская сфера и строительство.

Неоднозначная ситуация фиксировалась в обрабатывающей промышленности, добавила эксперт. По ее словам, наименьший рост наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, бумаги и бумажных изделий, чуть выше – в сельском хозяйстве.