Эксперт Варакин перечислил сферы со стартовым заработком более 100 тысяч рублей

Молодые специалисты без опыта могут рассчитывать на доход свыше 100 тысяч рублей с самого начала карьеры, рассказала аналитики. В каких сферах это возможно, разбиралась Москва 24.

Стартовый капитал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Молодые люди без опыта работы могут рассчитывать на конкурентоспособный доход уже на старте карьеры, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование одного из сервисов по трудоустройству.





из материалов исследования По итогам января 2026 года лидером по доле вакансий для начинающих специалистов без опыта стала сфера "Продажи, обслуживание клиентов". На нее пришлось 20% от общего числа вакансий для молодых специалистов (более 56 тысяч вакансий). Предлагаемый диапазон зарплат в этой области варьируется от 40,1 тысячи до 117,6 тысячи рублей.

На втором месте – сфера рабочего персонала. Здесь уровень предлагаемого дохода еще выше и может достигать 47–160 тысяч рублей в месяц, сказано в исследовании. Третьей в рейтинге стала область транспорта, логистики и перевозок, где ежемесячный заработок может составлять от 50 до 164,8 тысячи рублей.

Среди самых востребованных позиций для старта карьеры аналитики выделили продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, курьеров, менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также разнорабочих, упаковщиков и комплектовщиков.

Однако цифры до 117 тысяч рублей в продажах и до 160 тысяч рублей для рабочих – это верхние границы, а не средняя или гарантированная зарплата, обратила внимание в беседе с Москвой 24 HR-специалист Александра Королева.

"Эти максимумы могут получать самые эффективные сотрудники в наиболее успешных компаниях или на объектах с интенсивным графиком. Средний же стартовый оклад будет ближе к нижней границе из исследования – 40–50 тысяч рублей", – рассказала Королева.

При этом максимум зарплаты почти всегда достигается процентами от продаж. Эксперт отметила, что среди популярных и востребованных направлений по такому показателю – вакансии менеджера по продажам в B2B (телеком, IT, оборудование) или в дорогом ритейле (авто, недвижимость, premium-сегмент). Новичку при этом нужно быть готовым к жестким KPI.

"Среди рабочего персонала логистической и транспортной отраслей высокий доход – часто следствие сдельной работы, сверхурочных, вахтового метода или труда в сложных условиях (например, на строительстве, в добывающей отрасли или на дальних перевозках)", – добавила она.

Кроме того, это не "офисная" зарплата, а плата за интенсивный физический труд, часто с проживанием на объекте, обратила внимание Королева.





Александра Королева HR-специалист Москва и Санкт-Петербург лидируют по количеству высокооплачиваемых стартовых предложений и по уровню верхней планки. Однако в регионах с развитой промышленностью, добывающим сектором или крупными логистическими хабами (например, в отдельных областях Урала, Сибири, на Дальнем Востоке) зарплаты в сегменте "Рабочий персонал" и "Логистика" для новичков на вахте также могут достигать указанных максимумов.

Также высокая доходность объясняется востребованностью сотрудников в конкретных сферах, пояснила она.

"В них наблюдается высокая текучесть кадров, которую нужно закрывать, постоянное расширение бизнеса, нехватка мотивированных специалистов. Компании готовы платить больше за результат и тяжелый труд, чтобы привлечь и удержать сотрудников в условиях конкуренции", – уточнила специалист.

Однако, эти цифры – хороший сигнал: амбициозный и готовый много работать новичок может быстро выйти на серьезный доход уже в начале карьеры, заключила Королева.

Трудолюбивые зумеры?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал Москве 24, что поколения зумеров и альфа, которые только начинают выходить на рынок труда, отличаются иным подходом к построению карьеры.

"У них, как правило, высокая самооценка, и они не готовы браться за любую низкооплачиваемую работу просто для получения опыта. При этом те, кто проявляют активность и инициативу, быстро выделяются, и в итоге могут претендовать на большую оплату труда, нежели их ровесники в той же сфере с сопоставимым уровнем компетенций", – добавил Варакин.

Также, по его словам, молодежь может рассчитывать на высокие доходы благодаря платформенной занятости – например, работе через приложения доставки. Это дает больше возможностей и гибкости, пояснил эксперт.





Илья Варакин кадровый эксперт Курьер, работающий на велосипеде или электротранспорте, предоставленном компанией, в хороший сезон в Москве может зарабатывать от 117–160 тысяч до 220–250 тысяч рублей в месяц. Это подтверждается опросами среди самих курьеров. При этом график может быть как очень интенсивным, так и более свободным – например, по несколько часов в день.

Кроме доставки, высокие стартовые заработки возможны в сфере продаж, а также на некоторых позициях рабочего персонала.

"Например, помощники в ремонтных бригадах (сборщики мебели, кондиционеров, кухонь) уже на второй-третий месяц в сезон могут выходить на доход выше 100 тысяч рублей. Для этого можно устроиться через сайты по поиску временного персонала, работая вместе с опытным мастером", – уточнил Варакин.

Однако в данном случае успех во многом зависит от того, к кому именно в помощники попадет молодой специалист, подчеркнул эксперт.

"В IT-сфере возможность быстро выйти на высокий доход с самого старта все еще сохраняется, но путь к этому более структурирован. Обычно все начинается со стажировки, которая, несмотря на обучающий характер, уже предполагает небольшую оплату. После этого, в течение примерно полугода, молодой специалист может выйти на зарплату в районе 50–70 тысяч рублей", – пояснил он.

При условии хорошей работы и быстрого профессионального роста, уже через год доход может достигать 150 тысяч, а через два – приблизиться к 200 тысячам, резюмировал Варакин.