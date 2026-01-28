Психолог Шаповалова: необычные вакансии выбирают для подтверждения своей значимости

Вакансии управляющего усадьбой и продюсера автопутешествий появились на столичном рынке труда в конце января 2026 года, рассказали эксперты. Чем продиктована тенденция на нестандартные запросы работодателей, расскажет Москва 24.

"Пробы всего на свете"

Москвичи могут устроиться на работу управляющим загородной усадьбой площадью в более чем 3,5 тысячи квадратных метров. Такая вакансия появилась на столичном рынке труда в конце января 2026 года, рассказала ТАСС карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова.

По ее словам, успешному кандидату готовы платить до 350 тысяч рублей в месяц.





Ольга Бухвалова карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Эта работа требует управления персоналом и подрядчиками, а также планирования бюджета и обеспечения полного цикла жизнеобеспечения объекта. Кандидат должен иметь большой опыт работы по направлению и безупречные рекомендации.

Кроме того, по словам Бухваловой, в одном из федеральных центров заинтересованы в кандидате на должность пробоотборщика с окладом от 97 тысяч рублей. Вакансия предполагает отбор проб "всего на свете": начиная от грунта и воздуха, заканчивая пищевыми изделиями и отходами на транспортных узлах. Соискатель должен иметь среднее профессиональное образование и обладать навыком командной работы, отметила специалист.

Также на рынке труда появилась такая вакансия, как пеший исследователь, рассказала Бухвалова. Будущий работник займется проверкой и обновлением информации о компаниях, фотосъемкой объектов недвижимости и оценкой доступности городской среды (например, наличием пандусов). Кроме того, нужно разрабатывать маршруты внутри торговых комплексов. Соискателю необходимы мобильность, общительность и внимание к деталям, сказала карьерный эксперт.

"Есть оригинальная вакансия чаймена, однако это лишь привлечение внимания, популярное у современных HR-специалистов. На деле работодатель ищет привычного всем бармена, который будет заниматься приготовлением чайных напитков", – пояснила она.

Помимо этого, одна московская фирма находится в поисках продюсера автопутешествий с зарплатой от 200 тысяч рублей. По словам эксперта, речь идет не о простом тревел-блогере, а о профессионале, способном отслеживать тенденции соцсетей. Сотруднику также предстоит разрабатывать стратегию публикаций, координировать съемочный процесс, проводить аналитику и привлекать спонсоров.

Столичный рынок вакансий не первый год удивляет необычными позициями. К примеру, ранее одна из московских кофеен искала волшебника-таролога с зарплатой от 80 до 90 тысяч рублей. Работник должен был делать предсказания для клиентов на картах и кофейной гуще.

Кроме того, компания по продаже бижутерии публиковала вакансию квадробера-кота с зарплатой 230 тысяч рублей до вычета налогов. В числе его обязанностей был контроль настроения сотрудников и сглаживание конфликтов между ними.

Вместе с тем компания, занимающаяся банями, предлагала должность "эталонного скуфа". Среди требований к кандидату были "крепкий пивной животик", умение "отличить сосну от березы" и знание футбольного жаргона и кричалок. За это начальство предлагало от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.

Творческое приключение

Основа выбора человеком необычной профессии – в его глубинных потребностях. Одна из ключевых – в признании, возможно, недополученном в детстве или юности, рассказала Москве 24 психолог Полина Шаповалова.





Полина Шаповалова психолог Здесь также может прослеживаться желание подтвердить свою значимость. Например, на фоне остальных, якобы "серых" и обычных профессий моя – яркая и необычная.

Кроме того, выбор нестандартного дела в ряде случаев открывает пространство для более свободного, нерегламентированного режима дня. Такое возможно лишь вдали от офисной иерархии и жесткого графика, отметила эксперт.

Также подобный виток карьеры является формой личностной реализации. По словам Шаповаловой, нестандартный профессиональный пусть – это не просто работа, а постоянное интеллектуальное или творческое приключение.

"Наконец, важным катализатором становится общая пресыщенность. Мозг, перегруженный информацией и рутиной, находится в состоянии постоянного поиска стимулов. Он требует новизны, необычности, свежих впечатлений и вызовов", – поделилась психолог.

Однако HR-эксперт Наталья Маслова обратила внимание в разговоре с Москвой 24, что вакансии вроде продюсера автопутешествий и пешего исследователя – скорее исключение. Основной массив предложений по-прежнему состоит из классических позиций вроде менеджеров, разработчиков, аналитиков и специалистов по продажам.

По ее словам, появление необычных вакансий может быть прямым следствием корпоративной культуры, где творчество и нестандартность являются приоритетом. За счет этого компания ищет "своих", говоря с ними на одном языке.





Наталья Маслова HR-эксперт Но чаще дело в решении узкого, точечного запроса: бизнесу требуется закрыть уникальную задачу, возникшую в ответ на новый тренд или внутренний эксперимент.

В пример Маслова привела стремительный рост интереса к искусственному интеллекту, что породило спрос на "AI-тренеров" для обучения нейросетей. В то же время такой запрос может носить временный или проектный характер, объяснила эксперт.

Также Маслова согласилась, что часть подобных вакансий создается в первую очередь как PR-инструмент.

"Главная цель – не найти сотрудника, а привлечь внимание прессы и соцсетей, создав запоминающийся образ современной и дерзкой компании", – утверждает HR-специалист.

В целом, если соискатель предпочел такую вакансию, он делает выбор в пользу особой среды, высокой степени неопределенности и шанса вписать себя в быстротечный рыночный тренд, заключила Маслова.

