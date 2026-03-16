Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты.

Налеты украинских летательных аппаратов на Москву фиксируются с субботы, 14 марта. По словам мэра, с полудня того дня уничтожено уже 167 БПЛА, направлявшихся к столице.

На фоне серии атак аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково временно прекращали работу. Сейчас первые три авиагавани вернулись к штатному режиму, а Внуково обслуживает полеты по согласованию с властями.