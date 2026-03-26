26 марта, 08:01

Общество

Москвичи отправили 73 тонны бутилированной воды в новые регионы и приграничье

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Московские волонтеры отправили более 73 тонн бутилированной воды жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), Курской, Запорожской, Херсонской областей в рамках проекта "Москва помогает". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гуманитарный груз распределили среди тех, кто нуждается больше всего. Помощь передали местным жителям, в том числе находящимся в пунктах временного размещения.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит рассказал, что в столице открыты 15 штабов "Москва помогает" по сбору товаров для жителей новых регионов и приграничья. Каждый желающий может принести продукты питания сроком годности не менее трех месяцев.

"В штабы можно передать средства личной гигиены: шампуни, зубные пасты, зубные щетки, гели для душа, мыло, салфетки, а также сезонную одежду, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки", – добавил Левит.

Волонтерский корпус проекта "Москва помогает" готовит гуманитарный груз к транспортировке. Слаженная поддержка добровольцев создает прочную основу для непрекращающихся поставок гуманитарных товаров. С 2022 года проект "Москва помогает" объединил уже свыше 18,3 тысячи волонтеров города.

Команда регионального штаба проекта #Мывместе в Запорожской области проводит всевозможную добровольческую деятельность: волонтеры оказывают гуманитарную помощь мирному населению и военнослужащим, ликвидируют последствия ЧС и проводят эвакуации. Их сотрудничество с ресурсным центром "Мосволонтер" началось сразу после вхождения региона в состав РФ.

"Москва оказывает нам поддержку с первых дней, и "Мосволонтер" стал не просто надежной организацией-партнером, а настоящим другом. Столичные волонтеры – это команда, которая поддерживает все наши акции, все наши запросы", – рассказала руководитель штаба Кристина Параскан.

В свою очередь, команда штаба #Мывместе в Херсонской области выступает ключевым звеном в системе помощи населению с 2022 года. Волонтеры доставляют воду и продовольствие, оказывают медицинскую поддержку жителям и помощь коммунальным службам. Поддержка Москвы позволяет штабу не только закрывать текущие потребности населения, но и чувствовать надежное плечо организации-партнера.

Ранее в столичном районе Теплый Стан стартовала гуманитарная программа по поддержке бойцов спецоперации и военных медучреждений. Проект реализуется при поддержке замначальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, военврача Дмитрия Назарова.

По его словам, инициатива стала ответом на реальные запросы медицинских учреждений и российских военнослужащих. Она предполагает адресное обеспечение госпиталей и воинских частей тем, что им необходимо.

обществогород

