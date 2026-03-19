Жители Зеленограда отправили более двух тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

Фото: объединение культурных и досуговых центров Зеленоградского административного округа

Совет ветеранов и активисты старшего поколения района Старое Крюково ЗелАО собрали и отправили в зону СВО более двух тонн гуманитарной помощи с сентября 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Каждый месяц на фронт передают продукты, средства личной гигиены, теплую одежду и другие вещи. Добровольцы также работают по конкретным запросам военных. Не остаются без внимания и медучреждения, в которых проходят лечение и реабилитацию военнослужащие: помощь оказывают пациентам нескольких госпиталей.

Многие вещи активисты в Старом Крюкове делают своими руками – например, маскировочные костюмы, нашлемники и гигиенические наборы. С 2022 года на передовую отправили более тысячи таких изделий. Одна из жительниц связала более 100 пар теплых носков.

Председатель районного совета ветеранов Зинаида Павлова сказала, что к праздникам для бойцов на фронте и в госпиталях готовят сладкие подарки. Кроме того, активисты вместе с учащимися зеленоградских школ пишут и отправляют солдатам открытки со словами поддержки и поздравлениями.

Когда работа только начиналась, в сборе гумпомощи участникам спецоперации были задействованы 40 человек, в настоящее время их уже около 200. Присоединиться к волонтерам могут все желающие. Чистые вещи для отправки военным принимаются в корпусе 828 по вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00, а в корпусе 913 – по понедельникам и средам с 15:00 до 17:00.

В 2025 году участники сообщества "Савеловские дети" создали и отправили в зону СВО 285 маскировочных сетей. Всего за время их работы было передано свыше 600 таких изделий.

Более того, активисты передали военным квадроцикл и передвижную тележку к нему, средства радиоэлектронной борьбы, медицинское оборудование и другое.