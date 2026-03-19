19 марта, 09:08

Общество

Жители Зеленограда отправили более двух тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

Фото: объединение культурных и досуговых центров Зеленоградского административного округа

Совет ветеранов и активисты старшего поколения района Старое Крюково ЗелАО собрали и отправили в зону СВО более двух тонн гуманитарной помощи с сентября 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Каждый месяц на фронт передают продукты, средства личной гигиены, теплую одежду и другие вещи. Добровольцы также работают по конкретным запросам военных. Не остаются без внимания и медучреждения, в которых проходят лечение и реабилитацию военнослужащие: помощь оказывают пациентам нескольких госпиталей.

Многие вещи активисты в Старом Крюкове делают своими руками – например, маскировочные костюмы, нашлемники и гигиенические наборы. С 2022 года на передовую отправили более тысячи таких изделий. Одна из жительниц связала более 100 пар теплых носков.

Председатель районного совета ветеранов Зинаида Павлова сказала, что к праздникам для бойцов на фронте и в госпиталях готовят сладкие подарки. Кроме того, активисты вместе с учащимися зеленоградских школ пишут и отправляют солдатам открытки со словами поддержки и поздравлениями.

Когда работа только начиналась, в сборе гумпомощи участникам спецоперации были задействованы 40 человек, в настоящее время их уже около 200. Присоединиться к волонтерам могут все желающие. Чистые вещи для отправки военным принимаются в корпусе 828 по вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00, а в корпусе 913 – по понедельникам и средам с 15:00 до 17:00.

В 2025 году участники сообщества "Савеловские дети" создали и отправили в зону СВО 285 маскировочных сетей. Всего за время их работы было передано свыше 600 таких изделий.

Более того, активисты передали военным квадроцикл и передвижную тележку к нему, средства радиоэлектронной борьбы, медицинское оборудование и другое.

Более 5 тонн гуманитарной помощи передали волонтеры жителям ДНР и бойцам СВО

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

