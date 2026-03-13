13 марта, 14:18

Участник московских ярмарок отправляет бойцам СВО консервы и копченую рыбу

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Владелец осетровой фермы и участник московских ярмарок Александр с начала специальной военной операции (СВО) отправляет бойцам консервы и копченую рыбу. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Продукты отправляют через волонтеров и инициативные группы по конкретным запросам. Консервы позволяют максимально насыщать организм и не требуют сложных условий хранения. Рыбу отправляют, если есть возможность задействовать машину с авторефрижератором.

"Многие наши коллеги делают то же самое. Кто-то помогает мясными консервами, кто-то овощными, кто-то медом, сладостями, чаем и так далее. Были случаи, когда наши покупатели хотели приобрести нашу продукцию и оставить ее для передачи на фронт", – поделился Александр.

Он также посоветовал желающим оказывать помощь не бояться начинать с малого. Например, стоит найти в своем регионе организацию, которая уже помогает.

Хозяйство Александра в Пушкине специализируется на выращивании ценных пород осетровых. Он представляет свою продукцию на трех межрегиональных ярмарках.

За 2025 год московские профсоюзы отправили участникам спецоперации и жителям приграничных районов более 400 тонн гумпомощи. Организованы центры поддержки для родственников мобилизованных, которые сейчас охватывают около 3 тысяч семей. Московское объединение профсоюзов также оказывает поддержку больницам и школам на новых территориях.

