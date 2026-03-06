Московские добровольцы отправили в зону СВО амуницию для служебных собак

Фото: пресс-служба префектуры западного административного округа города Москвы

Участники объединения "Молодогвардеец", действующего в рамках добровольческой организации "Золотые руки ангела", передали в зону проведения СВО 50 медицинских подсумков для служебных собак. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эта партия амуниции стала первой, созданной волонтерами по конкретным заявкам кинологов. Все изделия прошли проверку и получили одобрение специалистов в кинологическом центре. В настоящее время активисты работают над созданием защитной обуви для четвероногих помощников.

В зоне спецоперации несут службу десятки собак, помогая военнослужащим решать боевые задачи. Животным необходимо специальное снаряжение, которое не только защитит их, но и повысит эффективность работы на передовой.

"Молодогвардейцы" доработали стандартную экипировку для животных: они расширили подсумки, чтобы туда помещалось больше медикаментов и средств для перевязки. Для пошива была выбрана более плотная ткань, а продуманная система липучек позволит бойцу достать содержимое одной рукой, не делая лишних движений.

Чтобы проверить опытные образцы в деле, волонтеры обратились в кинологический центр детского парка "Фили". Руководит учреждением Алексей Ефремов – кинолог с двадцатилетним стажем, который регулярно выезжает в зону СВО.

Специалисты провели тренировки с участием служебных собак в новой амуниции. Животные двигались, отрабатывали команды и демонстрировали главный навык: подползали к условно раненому и подставляли бок, чтобы боец мог взять препарат из подсумка.

После успешных испытаний первую партию снаряжения направили в Белгород, откуда ее доставят на передовую. Волонтеры постоянно собирают отзывы от кинологов, чтобы при необходимости доработать изделия. В планах – увеличить объемы выпуска после завершения всех корректировок.

Вместе с подсумками для служебных собак "молодогвардейцы" отправили бойцам маскировочные сети, одеяла, защищающие от тепловизоров, и мягкие носилки. В состав гуманитарного груза также вошли лекарства и перевязочные материалы.

Сейчас активисты по просьбе военнослужащих занимаются разработкой нового элемента экипировки – защитных ботинок для собак. Такая обувь убережет лапы животных от порезов об осколки, стекло, арматуру и острые фрагменты бетона.

Также в Москве стартовал сбор гуманитарной помощи для животных из приютов Белгородской области. Все неравнодушные жители и гости города могут принять участие в акции и передать необходимые товары для кошек и собак, оставшихся без хозяев.

Волонтеры отмечают, что среди наиболее востребованных продуктов – рис, гречневая крупа, пшено, а также сухие и влажные корма.