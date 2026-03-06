График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 08:54

Политика

Италия заявила о своей ведущей роли в восстановлении Украины

Фото: 123RF.соm/iunewind

Италия намерена играть ведущую роль в процессе восстановления Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление офиса премьер-министра страны Джорджи Мелони по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы поддержки Украины и ее будущего восстановления. Зеленский также поблагодарил Италию за отправку экстренной помощи для поддержки энергетического сектора страны.

Ранее Еврокомиссия и ООН оценили восстановление Украины в 588 миллиардов долларов. Самые большие затраты, как заявлено, придутся на транспортную инфраструктуру, энергетический и жилищный секторы – примерно 90 миллиардов долларов на каждую сферу.

Тем временем премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Дональд Туск поспорили на фоне разногласий по вопросу финансовой поддержки Украины. Поводом для полемики стало заявление Туска, который обвинил венгерского коллегу в блокировке европейской помощи Киеву.

