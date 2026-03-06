График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 09:46

Reuters: американские следователи допустили версию об атаке США на школу в Иране

Американские следователи допустили версию об атаке США на школу в Иране

Фото: ТАСС/АР

Американские военные следователи допустили версию о причастности США к удару по начальной школе на юге Ирана. Об этом пишет RT со ссылкой на агентство Reuters.

"ВС США несут ответственность за атаку на иранскую школу для девочек, однако окончательное заключение пока не сделано и расследование не завершено", – говорится в сообщении.

Школа для девочек в Минабе была разрушена в результате одной из американо-израильских атак, произошедших в ходе военной операции против Ирана. В результате погибли 168 учениц.

Американский госсекретарь Марко Рубио не смог внятно ответить на вопрос о причастности США к этой атаке. Он заявил, что Пентагон проведет расследование и установит обстоятельства случившегося. Также Рубио подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу.

СМИ сообщали, что личности людей, причастных к удару, уже установлены. По данным журналистов, были идентифицированы участвовавшие в операции пилоты и авиабаза, откуда они вылетели, а также страна их происхождения. Власти подготовили меры для "жесткого и решительного ответа".

Тель-Авив заявил, что начал вторую фазу атак против Тегерана

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
