График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 15:20

Политика

Экономист Косарева назвала бюджетную политику Москвы разумной и обоснованной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оптимизация расходов столичного бюджета в соответствии с нынешними экономическими условиями является разумной и обоснованной мерой. Об этом Агентству "Москва" сообщила президент фонда "Институт экономики города", руководитель комиссии по экономике, бюджету и перспективному развитию города Общественной палаты Москвы Надежда Косарева.

По ее словам, общая макроэкономическая политика в России еще в 2025 году была ориентирована на плановое охлаждение экономики для предотвращения высокой инфляции. Такая же политика продолжается и в этом году, что приводит к некоторому снижению темпов экономического роста, в том числе в Москве.

В таких условиях, считает она, мэрия столицы ведет себя профессионально: постоянно мониторит ситуацию и реализует превентивные меры для сохранения сбалансированности доходов и расходов городского бюджета.

В январе и феврале 2026 года был заметен рост доходов бюджета Москвы, но с несколько более низкими темпами, чем было запланировано. Это потребовало снижения расходов бюджета, уточнила Косарева.

Она отметила, что источниками оптимизации расходов столичного бюджета является сокращение на 10% инвестиционной программы, в том числе за счет переноса сроков реализации отдельных мероприятий, а также сокращение на 15% численности административно-управленческого состава городских госслужащих, которые не заняты непосредственно в предоставлении услуг москвичам.

Главное, подчеркнула экономист, что без изменений останутся ключевые приоритеты городского бюджета – выполнение в полном объеме и в соответствии с высокими стандартами качества всех запланированных социальных гарантий перед горожанами, а также реализация основных столичных инвестпроектов.

Ранее политолог Дмитрий Орлов заявил, что сокращение госслужащих в Москве даст возможность выполнить соцобязательства города и воплотить в жизнь стратегические проекты. По его мнению, столичное правительство работает на опережение, а цели оптимизации состоят в управлении рисками.

Собянин гарантировал выполнение всех социальных обязательств перед москвичами

