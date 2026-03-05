Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 16:48

Политика

Ицаков: сокращение госаппарата Москвы повысит эффективность расходования средств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сокращение госаппарата и корректировка инвестиционной программы позволит сохранить устойчивость финансовой системы Москвы. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился замдекана факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

Он отметил, что корректировка бюджетной политики является логичным решением с точки зрения экономического управления. По словам Ицакова, в начале 2026 года прирост доходов городского бюджета составил примерно 2% вместо ожидаемых 6,5%. Это не критично, но говорит об умеренной динамике доходной базы, подчеркнул эксперт.

"В такой ситуации рациональная стратегия заранее адаптировать структуру расходов, чтобы сохранить устойчивость финансовой системы города", – сказал Ицаков.

Город прибегает к превентивному подходу в управлении бюджетом. Речь идет не о сокращении ключевых обязательств, а о повышении эффективности расходования средств. Планируемое уменьшение численности административно-управленческого аппарата на 15% соответствует общей мировой практике, отметил эксперт.

Что касается инвестиционной программы, то в этой области корректировки, прежде всего, коснутся проектов, реализация которых еще не началась. Это позволит сохранить финансирование приоритетных инфраструктурных направлений и выполнение социальных обязательств, отметил Ицаков.

По его мнению, такие меры демонстрируют упреждающий подход к управлению бюджетом: город заранее реагирует на изменение экономической динамики, не дожидаясь дисбалансов в бюджете.

"Это позволяет одновременно сохранить стратегические проекты развития, обеспечить выполнение обязательств перед жителями и поддерживать устойчивость городской финансовой системы", – добавил эксперт.

Как отметил ранее ведущий эксперт центра политических технологий Никита Масленников, сокращение численности госслужащих на 15% позволит повысить эффективность столичного бюджета.

По его словам, бюджетная оптимизация означает дальнейшее развитие столицы. Это важно в том числе и как ориентир для других субъектов страны.

Город также намерен оптимизировать на 10% запланированные на 2026 год расходы на финансирование инвестиционной программы. В частности, будут сокращены и перенесены на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства и проведения культурно-массовых мероприятий.

Читайте также


политикаэкономикагород

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика