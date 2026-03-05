Ицаков: сокращение госаппарата Москвы повысит эффективность расходования средств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сокращение госаппарата и корректировка инвестиционной программы позволит сохранить устойчивость финансовой системы Москвы. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился замдекана факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

Он отметил, что корректировка бюджетной политики является логичным решением с точки зрения экономического управления. По словам Ицакова, в начале 2026 года прирост доходов городского бюджета составил примерно 2% вместо ожидаемых 6,5%. Это не критично, но говорит об умеренной динамике доходной базы, подчеркнул эксперт.

"В такой ситуации рациональная стратегия заранее адаптировать структуру расходов, чтобы сохранить устойчивость финансовой системы города", – сказал Ицаков.

Город прибегает к превентивному подходу в управлении бюджетом. Речь идет не о сокращении ключевых обязательств, а о повышении эффективности расходования средств. Планируемое уменьшение численности административно-управленческого аппарата на 15% соответствует общей мировой практике, отметил эксперт.

Что касается инвестиционной программы, то в этой области корректировки, прежде всего, коснутся проектов, реализация которых еще не началась. Это позволит сохранить финансирование приоритетных инфраструктурных направлений и выполнение социальных обязательств, отметил Ицаков.

По его мнению, такие меры демонстрируют упреждающий подход к управлению бюджетом: город заранее реагирует на изменение экономической динамики, не дожидаясь дисбалансов в бюджете.

"Это позволяет одновременно сохранить стратегические проекты развития, обеспечить выполнение обязательств перед жителями и поддерживать устойчивость городской финансовой системы", – добавил эксперт.

Как отметил ранее ведущий эксперт центра политических технологий Никита Масленников, сокращение численности госслужащих на 15% позволит повысить эффективность столичного бюджета.

По его словам, бюджетная оптимизация означает дальнейшее развитие столицы. Это важно в том числе и как ориентир для других субъектов страны.

Город также намерен оптимизировать на 10% запланированные на 2026 год расходы на финансирование инвестиционной программы. В частности, будут сокращены и перенесены на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства и проведения культурно-массовых мероприятий.