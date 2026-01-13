Форма поиска по сайту

13 января, 10:38

Город

Москва обновила нормативы для оценки затрат по эксплуатации городских объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012) обновлен департаментом экономической политики и развития Москвы с учетом цен на 1 января 2026 года. Об этом сообщила заммэра Москвы Мария Багреева.

Вице-мэр рассказала, что в сборник вошли цены на все виды услуг и работ по ремонту и содержанию памятников, школ, дорог, парковок, спорткомплексов, поликлиник, парков и других объектов. Сборник помогает оптимизировать расходы на эксплуатацию и ремонт городских зданий. Благодаря этому бизнес, который участвует в госзакупках, получает равные условия. А жителям столицы становятся доступны качественные объекты, которые соответствуют самым высоким стандартам.

Всего в 2025 году были актуализированы свыше 1,5 тысячи показателей, что поможет экономить до 400 миллионов рублей в год. Также за прошлый год сборник пополнился 300 новыми пунктами. Туда были внесены нормативы по ремонту опор наружного освещения, обслуживанию подъемников для маломобильных граждан в бассейнах, монтажу световых декоративных конструкций, техническому обслуживанию объектов в городских парках.

Для анализа и актуализации показателей сборника с прошлого года также используется робот с технологиями искусственного интеллекта. Он занимается мониторингом цен. Его внедрение помогает точнее планировать бюджет и уменьшать затраты на содержание объектов.

Утвержденными нормативами пользуются уже свыше 2,5 тысячи заказчиков во время эксплуатации и техобслуживания городских объектов. При этом сборник пополняется обновленными нормативами ежеквартально.

Ранее Багреева рассказала, что концепция устойчивого развития осталась приоритетной для Москвы. 97% программных расходов столичного бюджета по итогам 2025 года направлено на достижение этих целей. Речь идет о расходах, связанных с экономическим ростом и повышением качества жизни москвичей.

