ВСУ атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов, передает RT.

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Кроме того, на место происшествия выехал первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства региона.

Ранее ВСУ беспилотниками атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области. Пострадавших нет. В результате удара была повреждена кабина машиниста. Движение поездов не нарушено.

Ночью 4 марта дежурные силы ПВО ликвидировали десятки вражеских БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. Из-за падения обломков дронов на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены остекление и входная дверь нежилого помещения.

