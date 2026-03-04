МВД России начнет оценивать эффективность автошкол с мая 2026 года

Фото: depositphotos/obrin-photo

С мая 2026 года МВД России начнет оценивать эффективность работы автошкол, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.

По его словам, новые полномочия позволят усилить контроль за качеством подготовки водителей. Также ведомство будет тесно взаимодействовать с региональными властями, чтобы наполнять проекты конкретными мерами по снижению аварийности.

Ранее СМИ писали, что будущих водителей могут обязать повторно пересдавать теоретический экзамен на права в случае несдачи практики в течение полугода. Уточнялась, что эта инициатива в данный момент проходит доработку.

Еще одна инициатива касается сокращения сроков пересдачи экзаменов на водительские права. Авторами выступили российские автошколы, которые уже направили проект в ГИБДД.