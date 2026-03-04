Эксперт Козловская: слово "кринж" запрещено использовать в сочинениях ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сочинениях ЕГЭ выпускникам запрещено употреблять слово "кринж", так как оно относится к жаргонной лексике. Об этом в беседе с ТАСС заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.

Кроме того, предупредила эксперт, во время ЕГЭ по русскому языку нельзя использовать и его производные, например, "кринжово" или "кринжовый".

Козловская рассказала, что за 11 лет, с момента первой фиксации этого слова в речи, она никогда не видела его в сочинениях ЕГЭ. По ее словам, "кринж" не соотносится ни с одним проблемным вопросом.

Эксперт отметила, что популярное среди молодежи слово "кринж" впервые зафиксировали в 2017 году. Оно есть в академической неографии и означает "то, что вызывает чувство отвращения или стыда".

Это слово многократно изучали, так как данное заимствование не только стало очень распространенным, но и дало разные производные, добавила Козловская. Например, часто можно услышать сочетания "ловить кринж" или "дикий кринж". Однако употребляется оно, как правило, только в разговорной речи.

Ранее сообщалось, что в сочинениях ЕГЭ выпускники смогут использовать слово "гойда", однако корректность его употребления будет зависеть от контекста. Например, это будет допустимо, если в своем сочинении выпускник рассуждает о феномене мемов и молодежной среде.

