Экономист Ордов объяснил необходимость введения ГОСТов на продукты

В России появятся новые межгосударственные стандарты (ГОСТы) на ряд пищевых продуктов. В частности, такие правила разработаны для производства хлеба и чипсов. Как введение нормативов скажется на цене и качестве продуктов, разбиралась Москва 24.

Все по стандарту

Росстандарт утвердил ряд новых межгосударственных стандартов на некоторые пищевые продукты. К примеру, с 1 апреля 2026 года вступает в силу новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки взамен того, что действовал с 1986 года.

Согласно документу, продукт может выпускаться подовым и формовым, в виде целого изделия или его части, в том числе нарезанным. Масса изделия должна составлять более 0,5 килограмма, однако по согласованию с заказчиком допускается вариант массой 0,35–0,5 килограмма. Мякиш должен быть пропеченным, эластичным и не иметь следов непромеса, указано в документе.

Кроме того, Росстандарт разработал ГОСТ на чипсы, который вступит в силу с 1 апреля 2026 года. Ранее стандартизации производства этого продукта не было.

Среди прочего, в документ включены такие характеристики, как внешний вид, цвет, вкус, запах, допустимое содержание жира и пищевой соли. Произведенные по ГОСТу чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, иметь характерные вкус и запах с ощутимым ароматом используемых добавок. Кроме того, в упаковке допускается не более 25% раскрошившихся чипсов и не более 20% долек коричневого цвета из-за карамелизации сахаров в картофеле.

Кроме того, с 1 ноября 2026 года вводится ГОСТ на растворимые кофейные напитки. Он классифицирует их по способу технологической обработки и форме частиц на порошкообразные, гранулированные и сублимированные, а также устанавливает требования к внешнему виду, цвету, вкусу и аромату. По стандарту, растворимый кофе должен завариваться не более 30 секунд в горячей воде и не более 3 минут в холодной.

Также с 1 июня 2027 года вступает в силу обновленный межгосударственный стандарт на подсолнечное масло, разработанный взамен документа 2013 года. В частности, новый ГОСТ предусматривает сорт масла, который можно использовать как для употребления в пищу ребенком, так и в производстве продукции для детского питания.

Ранее в России вступил в силу ГОСТ на бананы, которые привозят в РФ из-за границы. Согласно стандартам, их длина не должна составлять менее 14 сантиметров, а в связке может быть не менее 3 штук. Также бананы считаются качественными, если у них есть немного огуречный запах и выделяется млечный сок при разрезании.

Кроме того, ранее заработал первый национальный стандарт для чак-чака. Среди прочего, ГОСТ вводит единые требования к составу, качеству и безопасности традиционного восточного десерта.

Коснется не всех?

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Москвой 24 назвал введение новых ГОСТов процессом, "который можно только приветствовать". По его словам, мера стандартизирует продукцию, делая ее качество предсказуемым.

"Для потребителя это основание доверять тому, что лежит на полке. Например, в Советском Союзе привыкли к продуктам со знаком качества, соответствующим ГОСТу, и это давало уверенность в них", – рассказал эксперт.

Он отметил, что ГОСТ устанавливает четкие требования к сырью, материалам, технологии и пропорциям, но при этом не связывает руки производителям в части рецептуры – у каждого она может оставаться своей.

"Главное, что стандарт дает гарантию: в продукте не окажется, например, избыточного количества пальмового масла, как это иногда бывает в молочной продукции", – пояснил Ордов.

В то же время специалист обратил внимание, что производитель не обязан следовать ГОСТу, если не использует на упаковке своего товара соответствующую маркировку.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Соблюдение государственного стандарта – добровольный выбор, который становится дополнительным преимуществом. Это не про то, что все продукты станут одинаковыми. Просто, видя маркировку, покупатель будет уверен, что приобретает именно тот продукт, который хотел. И что он если и не полезен, то по крайней мере не вреден.

Опасаться, что на продукцию со знаком ГОСТа начнут взвинчивать цены, не стоит, убежден Ордов.

"Если альтернативная продукция окажется заметно хуже, производители, соблюдающие стандарты, могли бы получить преимущество. Но этого не наблюдается, так как конкуренция на рынке достаточно высока, в том числе и с импортными товарами. Также ГОСТ не делает никого монополистом", – добавил экономист.

Кроме того, ряд производителей может рассчитывать на расширение рынка сбыта и привлечение потребителя. Возможно, даже за счет более низкой цены при увеличении объемов продаж, заключил эксперт.

В то же время, по мнению кандидата экономических наук, маркетолога Игоря Качалова, Россия постепенно может вернуться к базовой советской модели, где за нарушение ГОСТа была предусмотрена ответственность.

"Появление новых государственных стандартов – шаг в сторону повышения качества, но до конечного результата нужно пройти еще долгий путь. Прежде всего, в перспективе речь идет об эффективности контроля и неотвратимости санкций для нарушителей", – поделился специалист в разговоре с Москвой 24.

По его словам, ГОСТы важны в современных условиях, когда некоторые предприятия стали уходить в сторону снижения качества, используя более дешевое сырье. Причем это касается не только продуктов питания: например, на рынке есть некачественная одежда, вызывающая аллергию. По мнению Качалова, чем больше будет стандартов, тем быстрее удастся повысить качество товаров.





Игорь Качалов кандидат экономических наук, маркетолог При этом использование более качественного сырья, часто необходимого для соответствия ГОСТам, безусловно, скажется на себестоимости. Но важно понимать, что доля сырья в конечной розничной цене товара часто не превышает 30%.

Исходя из этого, по прогнозу эксперта, увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции, а в редких случаях – до 10%. О резком подорожании речи не идет, заключил он.

