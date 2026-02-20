Росстандарт впервые разработал ГОСТ на бананы

Фото: depositphotos/MSeN

Росстандарт впервые сформировал ГОСТ на бананы, которые ввозят в Россию из-за рубежа. Он должен вступить в силу с 1 марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Теперь перед поступлением в магазины, при ввозе в страну, эти фрукты будут проверяться на внешний вид, запах, вкус и степень зрелости. По стандарту запрещена поставка желтых бананов. Они должны быть зеленого и светло-зеленого цвета, чтобы дозреть на складах в России.

В кисти не должно быть больше одного вырезанного фрукта, а сами бананы считаются хорошими, когда имеют немного огуречный запах и выделяют млечный сок при разрезании. Их правильная длина, согласно ГОСТу, – не менее 14 сантиметров. Также в кисти должно быть минимум 3 штуки.

Как и многие ГОСТы, стандарт будет иметь рекомендательный характер и использоваться в качестве ориентира для производителей.

Ранее в России началась разработка ГОСТа на трициклы. При этом учитываются не только российские требования безопасности, но и опыт их использования в азиатских странах. Пока власти не определили, относить ли трициклы к транспортному средству или к электрическим средствам индивидуальной мобильности.

