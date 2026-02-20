График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 09:39

Экономика

Росстандарт впервые разработал ГОСТ на бананы

Фото: depositphotos/MSeN

Росстандарт впервые сформировал ГОСТ на бананы, которые ввозят в Россию из-за рубежа. Он должен вступить в силу с 1 марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Теперь перед поступлением в магазины, при ввозе в страну, эти фрукты будут проверяться на внешний вид, запах, вкус и степень зрелости. По стандарту запрещена поставка желтых бананов. Они должны быть зеленого и светло-зеленого цвета, чтобы дозреть на складах в России.

В кисти не должно быть больше одного вырезанного фрукта, а сами бананы считаются хорошими, когда имеют немного огуречный запах и выделяют млечный сок при разрезании. Их правильная длина, согласно ГОСТу, – не менее 14 сантиметров. Также в кисти должно быть минимум 3 штуки.

Как и многие ГОСТы, стандарт будет иметь рекомендательный характер и использоваться в качестве ориентира для производителей.

Ранее в России началась разработка ГОСТа на трициклы. При этом учитываются не только российские требования безопасности, но и опыт их использования в азиатских странах. Пока власти не определили, относить ли трициклы к транспортному средству или к электрическим средствам индивидуальной мобильности.

Читайте также


экономикаеда

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика