Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 16:07

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Виноградов: за подключение к чужому Wi-Fi может грозить штраф до 200 тыс руб

Россиянам рассказали о последствиях подключения к Wi-Fi соседа

Фото: depositphotos/doomu

В некоторых случаях за подключение к чужой беспроводной сети россиянам может грозить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом RT заявил доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он пояснил, что речь идет о случае, когда в результате обхода защиты гражданин получил доступ к охраняемой законом информации и данные оказались скопированы, заблокированы, модифицированы или уничтожены. Либо если подключение привело к нарушению работы сети или компьютера.

Тогда штраф также может быть равен размеру зарплаты или другого дохода за период до 18 месяцев. В отдельных ситуациях человека даже могут приговорить к тюремному заключению или отправить на обязательные исправительные работы.

По словам специалиста, подбор пароля, использование скрытного подключения или особых технических средств может быть расценено как намеренное вмешательство в работу сети. Наказание при этом будет зависеть от последствий этих действий.

Однако для привлечения к ответственности необходимо зафиксировать факт постороннего подключения, а также установить личность этого человека и способ, при помощи которого он получил доступ к беспроводной сети.

"Само появление незнакомого устройства в списке подключений говорит лишь о том, что к роутеру подключалось чужое оборудование. Этого мало, чтобы утверждать, что интернетом пользовался конкретный человек", – уточнил Виноградов.

Доказательствами могут служить признаки подбора пароля от Wi-Fi, вмешательство в настройки роутера, применения специальных программ. Это может помочь в установлении способа подключения и указать на конкретного пользователя, отметил эксперт.

Он добавил, что если на роутере нет пароля, то доступ к сигналу могут получить все находящиеся в зоне приема. В таком случае сложно доказать, что некто подключился без ведома и против воли владельца.

Специалист рекомендовал всегда придумывать для своего роутера индивидуальный пароль. Кроме того, полезно будет применять протоколы шифрования WPA2 или WPA3, не использовать функцию WPS, а также периодически обновлять прошивку устройства.

Ранее эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко предупредил, что хакеры могут взломать умные кормушки для домашних животных и следить через них за россиянами. Если злоумышленники получат доступ к устройству, то смогут похитить личные данные, включая видеозаписи с камер, которые встроены в такие кормушки. Также они могут войти через них во внутреннюю сеть и получить доступ к компьютерам.

Читайте также


обществотехнологии

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика