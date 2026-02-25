Эксперт Виноградов: за подключение к чужому Wi-Fi может грозить штраф до 200 тыс руб

Фото: depositphotos/doomu

В некоторых случаях за подключение к чужой беспроводной сети россиянам может грозить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом RT заявил доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он пояснил, что речь идет о случае, когда в результате обхода защиты гражданин получил доступ к охраняемой законом информации и данные оказались скопированы, заблокированы, модифицированы или уничтожены. Либо если подключение привело к нарушению работы сети или компьютера.

Тогда штраф также может быть равен размеру зарплаты или другого дохода за период до 18 месяцев. В отдельных ситуациях человека даже могут приговорить к тюремному заключению или отправить на обязательные исправительные работы.

По словам специалиста, подбор пароля, использование скрытного подключения или особых технических средств может быть расценено как намеренное вмешательство в работу сети. Наказание при этом будет зависеть от последствий этих действий.

Однако для привлечения к ответственности необходимо зафиксировать факт постороннего подключения, а также установить личность этого человека и способ, при помощи которого он получил доступ к беспроводной сети.

"Само появление незнакомого устройства в списке подключений говорит лишь о том, что к роутеру подключалось чужое оборудование. Этого мало, чтобы утверждать, что интернетом пользовался конкретный человек", – уточнил Виноградов.

Доказательствами могут служить признаки подбора пароля от Wi-Fi, вмешательство в настройки роутера, применения специальных программ. Это может помочь в установлении способа подключения и указать на конкретного пользователя, отметил эксперт.

Он добавил, что если на роутере нет пароля, то доступ к сигналу могут получить все находящиеся в зоне приема. В таком случае сложно доказать, что некто подключился без ведома и против воли владельца.

Специалист рекомендовал всегда придумывать для своего роутера индивидуальный пароль. Кроме того, полезно будет применять протоколы шифрования WPA2 или WPA3, не использовать функцию WPS, а также периодически обновлять прошивку устройства.

Ранее эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко предупредил, что хакеры могут взломать умные кормушки для домашних животных и следить через них за россиянами. Если злоумышленники получат доступ к устройству, то смогут похитить личные данные, включая видеозаписи с камер, которые встроены в такие кормушки. Также они могут войти через них во внутреннюю сеть и получить доступ к компьютерам.

