11 февраля, 11:05

Безопасность
Эксперт Дащенко: хакеры могут следить за россиянами через умные кормушки для животных

Эксперт предупредил, что хакеры могут взломать умные кормушки для животных

Фото: 123RF.com/milanaumova

Хакеры могут взломать умные кормушки для домашних животных и следить через них за россиянами. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

Если злоумышленники получат доступ к устройству, то смогут похитить личные данные, включая видеозаписи с камер, которые встроены в такие кормушки, пояснил эксперт. Также у хакеров есть возможность войти через них во внутреннюю сеть и получить доступ к компьютерам.

Кроме того, добавил Дащенко, взломав кормушку, специалисты могут создать ботнет – это несколько захваченных гаджетов, которые применяются для DDoS-атак или майнинга криптовалют.

Он подчеркнул, что случаи взлома электронных кормушек, а также видеонянь, домашних камер и иных устройств умного дома уже известны. Эксперт отметил, что это может коснуться любого устройства, подключенного к Сети. При этом именно кормушки для питомцев не всегда защищены от подобного рода атак.

Распознать взлом устройства достаточно сложно, добавил Дащенко. Следует обратить внимание на нетипичную работу: внезапное включение или незапланированную перезагрузку. Также может наблюдаться нестабильное соединение с сетью. Насторожиться нужно и в случае появления неизвестных уведомлений и ошибок.

Ранее в Роскачестве рекомендовали отключать микрофон умных колонок при обсуждении конфиденциальных тем. Эти устройства не всегда записывают и передают речь человека, но могут реагировать на слово-активатор, поэтому анализируют разговоры для обнаружения команды.

