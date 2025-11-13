В Роскачестве рекомендовали отключать микрофон умных колонок для приватности

Фото: depositphotos/magneticmcc

Микрофон умных колонок следует отключать при обсуждении конфиденциальных тем. Об этом ТАСС заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперт объяснил, что умные колонки постоянно анализируют окружающую информацию при помощи микрофона. При этом они не всегда записывают и передают речь человека, но могут реагировать на слово-активатор, поэтому анализирует разговоры для обнаружения команды.

Чаще всего передаются технические сведения – они используются для проверки подключения. Как правило, при этом используется шифрование, поэтому сигнал трудно перехватить.

Как отметили в Роскачестве, в теории умные колонки можно настроить на распознавание дополнительных фраз. Кузьменко подчеркнул, что при выборе устройства все равно стоит обратить внимание на то, есть ли у него кнопка отключения микрофона. Также он посоветовал регулярно проверять разрешения, которые были предоставлены устройствам умного дома.

В Роскачестве рекомендовали отключать микрофон, когда колонка не используется. Например, по будням. Также не лишним будет закрывать камеру ноутбука – это гарантия того, что злоумышленники не получат доступ к камере, даже если взломают программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что хакеры могут использовать технологию AirPlay от Apple, благодаря которой можно передавать звук и изображения на другие устройства, для взлома или установки вредоносных и прослушивающих программ.

Это возможно в том случае, если злоумышленники подключатся к сети Wi-Fi жертвы. После взлома одного устройства они могут получить доступ и к другим, которые подключены к одной сети.

