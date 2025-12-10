"Эрмитаж" потребовал взыскать 847 тыс рублей с посетителя, севшего на трон Павла I

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Государственный "Эрмитаж" потребовал взыскать в судебном порядке 847 тысяч рублей с посетителя, который во время посещения музея сел на трон императора Павла I. Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Сообщается, что инцидент произошел в марте этого года. Посетитель, несмотря на запрет, сел на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века. После замечания смотрительницы он встал на подножную скамью и повредил экспонат.

По словам Лебедевой, в результате действий мужчины сиденье трона было деформировано, произошли разрывы ткани бархата на поверхности сиденья и подножной скамьи, на которой также обнаружили трещины. При этом на досудебную претензию он никак не отреагировал.

Отмечается, что полная стоимость реставрационных работ составит 825 813 рублей 59 копеек. Также посетитель должен будет оплатить госпошлину в размере в 21 516 рублей. Лебедева добавила, что предварительное заседание по делу назначено на 26 января 2026 года.

