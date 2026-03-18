В Иране заявили, что откроют Ормузский пролив только с окончанием конфликта

Ормузский пролив откроется для свободного судоходства только после полного завершения военных действий в регионе и выполнения условий Тегерана. Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Ирана.

Чиновник добавил, что любой мирный план, не отвечающий требованиям иранских властей, будет неприемлем для республики. В частности, предложение о завершении войны должно включать компенсации Ирану, вывод войск Израиля из Ливана, а также прекращение "нападений на группы сопротивления в соседних государствах".

Ранее в Белом доме заявили, что танкеры снова начали проходить через Ормузский пролив, что говорит об истощении ресурсов Ирана. В Вашингтоне предположили, что у Тегерана больше нет средств для остановки судов.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские базы в регионе и предупредил, что собирается уничтожать любые суда, нарушившие запрет по судоходству в Ормузском проливе.