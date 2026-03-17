В Иране заявили, что военное положение в Ормузском проливе ограничивает снабжение баз США

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Военное положение в Ормузском проливе действует для того, чтобы США не могли снабжать собственные военные базы на территории арабских стран Персидского залива, заявил в беседе с ТАСС посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

"Логистический маршрут и снабжение этих баз проходят через Ормузский пролив. Иран контролирует движение судов через этот пролив", – сказал собеседник издания.

Он отметил, что Исламская Республика принимает меры для ограничения логистики США ради собственной безопасности. Дипломат также подчеркнул, что Иран следит за безопасностью прохода судов в проливе.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы в регионе и предупредил, что будет уничтожать любые суда, нарушившие запрет.

На фоне происходящего президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива. По словам американского лидера, Штаты ведут переговоры с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства.