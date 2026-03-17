Галибаф: Ормузский пролив больше нельзя будет использовать как прежде

Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было до агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, власти не хотели закрывать пролив.

"Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет", – приводит его слова SNN.

Пролив был закрыт для движения судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы в регионе и предупредил, что будет уничтожать любые суда, нарушившие запрет.

На фоне происходящего президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива. По словам американского лидера, Штаты ведут переговоры с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства.