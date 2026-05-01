Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о русском народе

Фото: depositphotos/jukai5​

Телеведущий Владимир Соловьев призвал итальянских политиков извиниться за слова о России и русском народе. Об этом он сказал в беседе с журналистом газеты Fatto Quotidiano.

"Если вы хотите обсудить происходящее, мы можем это сделать. Если вы хотите начать игру в извинения, начните первыми. Вы сами начали и произносили ужасные слова о России, русском народе и нашем президенте. Вы сделали это, и это слова не журналистов, а ваших политических лидеров", – указал телеведущий.

По словам Соловьева, ни один российский политический лидер не скажет даже 1% тех слов, которые произнесли в Италии.

Ранее Соловьев обвинил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в предательстве президента США Дональда Трампа и сказал, что предательство – второе имя Мелони. Также он назвал премьера "фашистской тварью".

В свою очередь, Мелони назвала Соловьева пропагандистом. Она также подчеркнула, что итальянское правительство не имеет хозяев и не выполняет ничьи приказы, а единственным ориентиром для него являются интересы самой страны.

