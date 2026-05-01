Беспилотник атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Курской области

Вышка цифрового телерадиовещания полностью выведена из строя в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльскому району Курской области. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате удара без телевещания остались Рыльский район полностью, а также часть населенных пунктов Кореневского, Глушковского и Льговского районов. Губернатор добавил, что специалисты начнут восстановительные работы сразу, как позволит оперативная обстановка.

Ранее украинский дрон атаковал мужчину на самокате в селе Новая Таволжанка Белгородской области. От полученных травм он скончался на месте. Другой мирный житель пострадал при атаке беспилотника на легковой автомобиль в хуторе Красиво.

До этого в Брянской области при атаке вражеского БПЛА на хутор Чаков погиб мужчина. Дрон ударил по легковому автомобилю. Также осколочные ранения получил его пассажир.

