Подача электроэнергии полностью восстановлена в Туапсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аварийные бригады полностью восстановили подачу электроэнергии в дома Туапсе после пожара на НПЗ из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Украинские БПЛА атаковали регион в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в Туапсе фрагменты дронов привели к пожару, который впоследствии перекинулся на двухэтажный жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

Жители 132 домов на улице Кошкина в Туапсе лишись электричества из-за пожара. При этом центральное газоснабжение и водоснабжение пострадавших микрорайонов было восстановлено 29 апреля.

На территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. Власти объявили эвакуацию жителей домов у места возгорания. Основной очаг локализовали утром 29 апреля, 30-го числа его ликвидировали.

