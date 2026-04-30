Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 16:18

Политика

Песков назвал дуростью попытки помешать приезду зарубежных гостей на парад в Россию

Фото: kremlin.ru

Попытки помешать приезду иностранных гостей на парад ко Дню Победы в Россию являются большой дуростью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле воспринимают козни Европы в отношении своих же граждан, желающих поехать в Россию, в том числе премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Песков назвал это "ребячеством со знаком минус" и отметил, что всегда есть обходные пути.

"То есть вроде бы они называют себя европейцами, членами одной большой европейской семьи и не дают пролет, только бы никто не летел в нашу сторону", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на параде Победы 9 мая в столице будут присутствовать зарубежные гости. В их числе будет Фицо. Свое участие премьер-министр Словакии подтвердил в апреле.

Позднее стало известно, что Литва и Латвия закроют свое воздушное пространство, чтобы словацкий премьер не смог пролететь над их территорией в Москву. Тогда он пообещал, что другой маршрут обязательно будет найден.

Спустя время глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос пролета Фицо над территорией Польши разрешился. Однако он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет Фицо.

