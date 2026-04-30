Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 16:45

Транспорт

Минтранс РФ не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минтранс РФ не поддерживает идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"(Соответствующее. – Прим. ред.) предложение <...> в Минтранс России не поступало. Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство", – отметили в ведомстве.

Ранее генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаил Кизлык заявлял, что дорожные камеры технически готовы снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ранее этот вопрос уже выносился на обсуждение после предложения одного из министерств. Но подавляющее большинство депутатов, независимо от их партийной принадлежности, выступают против изменения нештрафуемого порога.

Читайте также


транспорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика