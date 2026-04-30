Минтранс РФ не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Минтранс РФ не поддерживает идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"(Соответствующее. – Прим. ред.) предложение <...> в Минтранс России не поступало. Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство", – отметили в ведомстве.

Ранее генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаил Кизлык заявлял, что дорожные камеры технически готовы снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ранее этот вопрос уже выносился на обсуждение после предложения одного из министерств. Но подавляющее большинство депутатов, независимо от их партийной принадлежности, выступают против изменения нештрафуемого порога.

