Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 14:43

Володин: депутаты ГД выступают против изменения нештрафуемого порога превышения скорости

Подавляющее большинство депутатов Госдумы, независимо от их партийной принадлежности, выступают против изменения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Чиновник напомнил, что данный вопрос уже выносился на обсуждения после предложения одного из министерств. Однако нижняя палата парламента дала четкий отрицательный ответ.

"Со своей стороны высказали позицию, что неправильно будет принимать такое решение. С этим согласились в правительстве <...>. Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана", – написал он в своем канале в МАХ.

Володин указал, что в настоящее время соответствующий порог составляет 20 километров в час, и призвал ориентироваться на эти значения. Тем не менее он подтвердил дальнейшее повышение технических возможностей.

Ранее гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык заявил о технической готовности дорожных камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час.

Он напомнил, что позиция, согласно которой неадминистрируемый порог скорости сильно влияет на безопасность дорожного движения, высказывалась не раз. В частности, если его убрать, то смертность в результате ДТП в Москве снизится. Однако решение должно быть принято правительством России и МВД.

