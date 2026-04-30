Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 14:52

Культура

Режиссер Закиров приглашает на спектакль "Гроза. Апокриф" в театр "ШДИ"

Фото: театр "Школа драматического искусства"

Москвичи могут посетить спектакль "Гроза. Апокриф" в театре "Школа драматического искусства". Как рассказал режиссер Евгений Закиров, это неканоническое прочтение пьесы Александра Островского стало попыткой по-новому посмотреть на судьбу Катерины и тех, кто окружает ее в "темном царстве".

Отмечается, что после спектакля состоится обсуждение с артистками и создателями постановки, на котором команде спектакля можно будет задать любой вопрос.

"Идея спектакля "Гроза. Апокриф" родилась у меня из желания соединить несколько смыслов, связанных со словом "школа". С одной стороны, это сама пьеса как хрестоматийный школьный материал. С другой – Школа драматического искусства как пространство, в котором мы работаем. И третье – это буквальное место действия, которое я решил перенести в школьный класс", – объяснил Закиров.

Он добавил, что ему было интересно посмотреть на знакомый текст, но услышать в нем "другие интонации" и открыть новые смыслы. Поэтому название "Апокриф" было способом обозначить, что пьеса переосмысляется – режиссер "заглядывает" в зоны, которые не закреплены традицией.

Закиров подчеркнул, что выбор произведения Островского был для него личным, поскольку он уже работал с его материалами. Кроме того, история "Грозы" связана с Волгой, а режиссер родился в Поволжье, поэтому ему откликается ощущение большой реки и "особого уклада жизни".

"В процессе работы я все больше убеждался, что Островский гораздо более живой, подвижный и даже озорной автор, чем принято думать. В нем есть не только строгость классика, но и энергия, открытость к игре, к неожиданным поворотам, к внутреннему "хулиганству". И мне было важно это почувствовать и передать", – отметил Закиров.

По его словам, спектакль стал для него важным этапом, поскольку он смог увидеть, что спектакль "может жить своей жизнью" и перестает быть "чем-то зафиксированным".

"И, наверное, главный вывод для меня в этой работе – в том, что даже самый известный, "канонический" текст можно и нужно перечитывать заново. Не разрушая его, а вступая с ним в диалог, позволяя себе искать в нем новые смыслы и новые формы существования", – заключил режиссер.

Приобрести билет на спектакль можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее сервис пригласил всех желающих на выставку "Упование мое". Она проходит в Музее обороны Москвы до 10 июня. На экспозиции в том числе представлены работы художника Максима Демина на тему духовности и культурного наследия сквозь призму современного искусства.

Кроме того, "Мосбилет" рекомендовал посетить музеи с программами, которые будут полезны школьникам при изучении литературы, истории и биологии. Сразу несколько выставок будут интересны тем, кто изучает историю архитектуры и города.

