Режиссер Закиров приглашает на спектакль "Гроза. Апокриф" в театр "ШДИ"

Фото: театр "Школа драматического искусства"

Москвичи могут посетить спектакль "Гроза. Апокриф" в театре "Школа драматического искусства". Как рассказал режиссер Евгений Закиров, это неканоническое прочтение пьесы Александра Островского стало попыткой по-новому посмотреть на судьбу Катерины и тех, кто окружает ее в "темном царстве".

Отмечается, что после спектакля состоится обсуждение с артистками и создателями постановки, на котором команде спектакля можно будет задать любой вопрос.

"Идея спектакля "Гроза. Апокриф" родилась у меня из желания соединить несколько смыслов, связанных со словом "школа". С одной стороны, это сама пьеса как хрестоматийный школьный материал. С другой – Школа драматического искусства как пространство, в котором мы работаем. И третье – это буквальное место действия, которое я решил перенести в школьный класс", – объяснил Закиров.

Он добавил, что ему было интересно посмотреть на знакомый текст, но услышать в нем "другие интонации" и открыть новые смыслы. Поэтому название "Апокриф" было способом обозначить, что пьеса переосмысляется – режиссер "заглядывает" в зоны, которые не закреплены традицией.

Закиров подчеркнул, что выбор произведения Островского был для него личным, поскольку он уже работал с его материалами. Кроме того, история "Грозы" связана с Волгой, а режиссер родился в Поволжье, поэтому ему откликается ощущение большой реки и "особого уклада жизни".

"В процессе работы я все больше убеждался, что Островский гораздо более живой, подвижный и даже озорной автор, чем принято думать. В нем есть не только строгость классика, но и энергия, открытость к игре, к неожиданным поворотам, к внутреннему "хулиганству". И мне было важно это почувствовать и передать", – отметил Закиров.

По его словам, спектакль стал для него важным этапом, поскольку он смог увидеть, что спектакль "может жить своей жизнью" и перестает быть "чем-то зафиксированным".

"И, наверное, главный вывод для меня в этой работе – в том, что даже самый известный, "канонический" текст можно и нужно перечитывать заново. Не разрушая его, а вступая с ним в диалог, позволяя себе искать в нем новые смыслы и новые формы существования", – заключил режиссер.

