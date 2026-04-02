"Мосбилет" приглашает на выставку "Упование мое" в Музей обороны Москвы

Сервис "Мосбилет" приглашает жителей и гостей столицы посетить выставку "Упование мое". Мероприятие проходит в Музее обороны Москвы до 10 июня, сообщается на сайте мэра и правительства города.

На выставке в том числе представлены работы художника Максима Демина на тему духовности и культурного наследия через призму современного искусства.

Значительная часть работ обращается к традициям древнерусского искусства, но в современном прочтении. Это проявляется как в выборе материалов, так и в использовании смешанных техник.

Автор подчеркнул, что стремился передать восприятие старинных произведений через опыт реставрации, обращая внимание на их изменившийся со временем облик.

"Большинство произведений древнерусского искусства, дошедших до наших времен, мы не можем рассмотреть в первоначальном виде. Это связано с естественным старением памятника и, на мой взгляд, делает его только лучше", – отметил Демин.

По его словам, сочетание медиаискусства с иконописными традициями становится своеобразным мостом между прошлым и настоящим. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на привычные образы и глубже задуматься о духовном содержании и внутреннем мире человека.

Среди представленных экспонатов также есть и уникальные предметы, в том числе каски времен Великой Отечественной войны, найденные самим автором. На двух из них размещены надписи, созданные из фрагментов писем солдат своим близким.

"В них просматривается воодушевление и желание поделиться внутренним духовным переживанием и стремлением к Богу. Подобные экспонаты больше нигде не увидеть", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что с 31 марта в музее-заповеднике "Коломенское" заработала новая постоянная экспозиция "Архитектура древнего города. Люди и технологии". Выставка приурочена к 103-летию со дня основания учреждения.

Там будут представлены самые разные материалы, включая дерево, кирпич, слюду, керамику, белый камень и металл. Расскажут посетителям и об инструментах, которыми их обрабатывали, а дети смогут поучаствовать в интерактиве, потрогав некоторые предметы и выполнив задания.

