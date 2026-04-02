Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 13:50

Культура

"Мосбилет" приглашает на выставку "Упование мое" в Музей обороны Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" приглашает жителей и гостей столицы посетить выставку "Упование мое". Мероприятие проходит в Музее обороны Москвы до 10 июня, сообщается на сайте мэра и правительства города.

На выставке в том числе представлены работы художника Максима Демина на тему духовности и культурного наследия через призму современного искусства.

Значительная часть работ обращается к традициям древнерусского искусства, но в современном прочтении. Это проявляется как в выборе материалов, так и в использовании смешанных техник.

Автор подчеркнул, что стремился передать восприятие старинных произведений через опыт реставрации, обращая внимание на их изменившийся со временем облик.

"Большинство произведений древнерусского искусства, дошедших до наших времен, мы не можем рассмотреть в первоначальном виде. Это связано с естественным старением памятника и, на мой взгляд, делает его только лучше", – отметил Демин.

По его словам, сочетание медиаискусства с иконописными традициями становится своеобразным мостом между прошлым и настоящим. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на привычные образы и глубже задуматься о духовном содержании и внутреннем мире человека.

Среди представленных экспонатов также есть и уникальные предметы, в том числе каски времен Великой Отечественной войны, найденные самим автором. На двух из них размещены надписи, созданные из фрагментов писем солдат своим близким.

"В них просматривается воодушевление и желание поделиться внутренним духовным переживанием и стремлением к Богу. Подобные экспонаты больше нигде не увидеть", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что с 31 марта в музее-заповеднике "Коломенское" заработала новая постоянная экспозиция "Архитектура древнего города. Люди и технологии". Выставка приурочена к 103-летию со дня основания учреждения.

Там будут представлены самые разные материалы, включая дерево, кирпич, слюду, керамику, белый камень и металл. Расскажут посетителям и об инструментах, которыми их обрабатывали, а дети смогут поучаствовать в интерактиве, потрогав некоторые предметы и выполнив задания.

Читайте также


культуравыставкигород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика