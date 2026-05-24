Площадь пожара на рынке в ТиНАО составила 1,5 тысячи "квадратов"

На рынке "Тополек" в ТиНАО загорелись одноэтажные металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению привлечены два вертолета Московского авиационного центра. Также на месте работают 47 человек и 16 единиц техники.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара. По предварительной информации, возгорание произошло в одном из павильонов торгового объекта в поселении Сосенское.

В надзорном ведомстве уточнили, что точную причину пожара установят после проведения пожарно-технической экспертизы. Ход процессуальной проверки контролирует Щербинская межрайонная прокуратура.

О возгорании стало известно вечером 24 мая. По данным МЧС, на территории рынка загорелся одноэтажный торговый павильон.

Ранее пожар произошел в ресторане на Большой Никитской улице в центре Москвы. В помещении загорелась вытяжка. Посетители заведения успели эвакуироваться еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал. Спустя время возгорание удалось потушить.