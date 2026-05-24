Рынок "Тополек" загорелся в ТиНАО

Спасатели ликвидируют пожар на рынке "Тополек" в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу Новомосковский административный округ, Проектируемый проезд №134. По данным ведомства, огонь охватил одноэтажный торговый павильон на территории рынка.

Сейчас пожарные принимают меры по тушению возгорания. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.

Ранее пожар произошел в ресторане на Большой Никитской улице в центре Москвы. В помещении загорелась вытяжка.

Посетители заведения успели эвакуироваться еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал. Спустя время возгорание удалось потушить.