Собянин: средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО Минобороны РФ ликвидировала два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

По его словам, на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Попытки атаковать столицу продолжаются с утра 14 июля. Таким образом, к настоящему моменту сбито уже 25 вражеских дронов.

На этом фоне столичный аэропорт Жуковский вводил временные ограничения на работу. Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. Спустя несколько минут меры отменили.