Политолог Светов назвал несостоятельными угрозы ввести пошлины в 500% против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о возможном введении новых санкций против России будет принято в ближайшее время. При этом документ подразумевает пошлины в 500% для торговых партнеров РФ. Как это отразится на отношениях между странами и мировой экономике, разбиралась Москва 24.

Вашингтон думает

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/Daniel Torok

Вопрос о новых санкциях США против России находится в стадии обсуждения. Решение по нему будет принято в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп.

Законопроект продвигал сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который скончался на 72-м году жизни 11 июля. Документ предлагает наделить американского президента полномочиями вводить жесткие ограничения и тарифы против любых государств, продолжающих бизнес с Россией. В частности, речь идет о 500-процентных пошлинах на импорт нефти и газа из РФ.

Ранее Трамп соглашался, что Грэм добивался продолжения конфликта на Украине, занимал жесткую позицию по Ирану и Китаю и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. По данным СМИ, за несколько часов до смерти сенатор продолжал говорить о давлении на Россию.





Линдси Грэм автор законопроекта санкций против РФ Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно ввести санкции против России, уладить ситуацию с Ираном и нормализовать израильско-саудовские отношения.

При этом дело Грэма должна продолжить его младшая сестра Дарлин: губернатор Южной Каролины Генри Макмастер заявил американским СМИ, что назначил родственницу покойного политика на его место.

"Моя обязанность – назначить того, кто будет занимать место этого <…> человека до конца его срока. Для меня честь обратиться к его младшей сестре Дарлин Грэм с просьбой довести до конца его работу", – заявил Макмастер.

Тем временем Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, рассказала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. В частности, при согласовании возникли разногласия по вопросу введения эмбарго на российскую рыбу, которая поступает в страны объединения в больших количествах.

"До того как я начала работать в этой сфере, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. То есть рыба – это реально то, что осложняет все важные процессы", – отметила Каллас во время пресс-конференции.

Также министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис признавался журналистам, что государства объединения не смогли договорится о запрете на морские перевозки и об ужесточении ограничений на поставки российского сжиженного природного газа.

Ранее же издание Euractiv сообщало со ссылкой на дипломатические источники, что в ЕС пока отказались от планов включить автоматический визовый запрет для всех бойцов СВО. Против такого расклада выступили Франция, Италия и Греция, для которых важен доход от российских туристов, утверждают СМИ.

В то же время, не договорившись по 21-му пакету, ЕС ввел санкции против ряда компаний, среди которых VK и разработчик мессенджера MAX. В VK отметили, что ограничения не оказывают влияния на фактическое функционирование сервисов.

Мировая рецессия?

Россия научилась обходить вводимые против нее незаконные ограничения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 июля.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций, будем делать это и впредь.

Комментируя законопроект Линдси Грэма, политолог Юрий Светов усомнился в беседе с Москвой 24, что этот документ в итоге будет принят. История с введением пошлин даже меньшего размера показала, что США затем приходится отступать, объяснил он.





Юрий Светов политолог Что касается России, мы уже привыкли ко всему. Однако Штаты ждут, что их будут уговаривать не вводить санкции или наша страна начнет просить перемирия. В этом смысл давления. Россию все время упрекают, что она не готова к переговорам, но мы готовы, только на своих условиях, а не на тех, которые нам пытаются навязать.

По мнению эксперта, в случае введения новых санкций со стороны США отношения Москвы и Вашингтона ухудшатся, но они и так не были хорошими.

"Единственное, что сейчас идет диалог, приезжают представители Трампа, мы разговариваем. Была встреча в Анкоридже, но после нее США ничего не было сделано. Авиасообщение между странами не восстановлено, дипломатические проблемы прежние. Никаких экономических соглашений не подписано", – уточнил эксперт.

Также Светов назвал предложенные санкции попыткой наказывать тех, кто торгует с Россией. В США полагают, что главные деньги мы зарабатываем на нефти и газе, значит, надо сделать все, чтобы их у нас не покупали. При этом американцы действуют прагматично: в первую очередь они считают собственные потери, а потому избегают ограничений, значительно ослабляющих экономику Штатов.

"Что касается других санкций, стоит посмотреть на ситуацию вокруг 21-го пакета Евросоюза. Какой раздрай происходит из-за того, что страны сами чувствуют реальный ущерб", – пояснил Светов.

При этом экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заметил, что в настоящее время в Штатах развернулась внутриполитическая борьба. На 17 июля назначено обращение Трампа к нации по поводу вмешательства в президентские выборы 2020 года, и действующий глава Белого дома может нанести удар по экс-лидерам страны Бараку Обаме и Джо Байдену, предположил эксперт в разговоре с Москвой 24.

"Непонятно, насколько там будет фигурировать Россия: сценарии разные, но, скорее всего, президент США направит основной удар на внутренних оппонентов, тем более что многочисленные доклады американской разведки не установили фактов вмешательства со стороны РФ. Судьба законопроекта о пошлинах висит в воздухе до выступления", – отметил Масленников.

По его мнению, введение 500-процентных тарифов пагубно скажется на всей мировой экономике. В таком случае ситуацию осложнит фактическое прекращение действия меморандума о перемирии между США и Ираном, из-за чего нефть уже подскочила в цене. Если неопределенность по проходу судов через Ормузский пролив сохранится, стоимость может пробить потолок в 90 долларов за баррель.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий В этих условиях принятие законопроекта о 500-процентных пошлинах обрушит мировой рынок нефти, что гарантирует сначала крепкую стагнацию в течение нескольких недель, а затем прямой путь к рецессии, которая может повторить кризис 2008–2009 годов. Законопроект будет подталкивать цены на нефть вверх и вносить дополнительную нервозность в мировую торговлю.

"Думаю, все здравомыслящие силы в мире находятся в состоянии глубокой настороженности и задумчивости, и мы увидим политические шаги, чтобы предотвратить развитие событий по крайнему сценарию", – пояснил Масленников.

Если же избежать ситуации не получится, "последствия для мира будут катастрофические", и наступят они в течение нескольких недель, предположил экономист.

"Что касается России, страна завязана на глобальную экономику, и последствия могут оказаться столь же ощутимыми, как в 2008 году. Но государство накопило солидный опыт адаптации к кризисам, любой из них заставляет перестраивать экономические форматы и находить оптимум", – уточнил эксперт.

На выходе же Россия может получить еще большую уверенность в правильности отечественных структурных трансформаций и ускорении их реализации. Приоритетом в любом случае останутся бюджетные расходы и выполнение всех социальных обязательств государства, резюмировал Масленников.

