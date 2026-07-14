Политолог Светов назвал несостоятельными угрозы ввести пошлины в 500% против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о возможном введении новых санкций против России будет принято в ближайшее время. При этом документ подразумевает пошлины в 500% для торговых партнеров РФ. Как это отразится на отношениях между странами и мировой экономике, разбиралась Москва 24.
Вашингтон думает
Вопрос о новых санкциях США против России находится в стадии обсуждения. Решение по нему будет принято в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп.
Законопроект продвигал сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который скончался на 72-м году жизни 11 июля. Документ предлагает наделить американского президента полномочиями вводить жесткие ограничения и тарифы против любых государств, продолжающих бизнес с Россией. В частности, речь идет о 500-процентных пошлинах на импорт нефти и газа из РФ.
Ранее Трамп соглашался, что Грэм добивался продолжения конфликта на Украине, занимал жесткую позицию по Ирану и Китаю и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. По данным СМИ, за несколько часов до смерти сенатор продолжал говорить о давлении на Россию.
При этом дело Грэма должна продолжить его младшая сестра Дарлин: губернатор Южной Каролины Генри Макмастер заявил американским СМИ, что назначил родственницу покойного политика на его место.
"Моя обязанность – назначить того, кто будет занимать место этого <…> человека до конца его срока. Для меня честь обратиться к его младшей сестре Дарлин Грэм с просьбой довести до конца его работу", – заявил Макмастер.
Тем временем Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, рассказала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. В частности, при согласовании возникли разногласия по вопросу введения эмбарго на российскую рыбу, которая поступает в страны объединения в больших количествах.
"До того как я начала работать в этой сфере, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. То есть рыба – это реально то, что осложняет все важные процессы", – отметила Каллас во время пресс-конференции.
Также министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис признавался журналистам, что государства объединения не смогли договорится о запрете на морские перевозки и об ужесточении ограничений на поставки российского сжиженного природного газа.
Ранее же издание Euractiv сообщало со ссылкой на дипломатические источники, что в ЕС пока отказались от планов включить автоматический визовый запрет для всех бойцов СВО. Против такого расклада выступили Франция, Италия и Греция, для которых важен доход от российских туристов, утверждают СМИ.
В то же время, не договорившись по 21-му пакету, ЕС ввел санкции против ряда компаний, среди которых VK и разработчик мессенджера MAX. В VK отметили, что ограничения не оказывают влияния на фактическое функционирование сервисов.
Мировая рецессия?
Россия научилась обходить вводимые против нее незаконные ограничения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 июля.
Комментируя законопроект Линдси Грэма, политолог Юрий Светов усомнился в беседе с Москвой 24, что этот документ в итоге будет принят. История с введением пошлин даже меньшего размера показала, что США затем приходится отступать, объяснил он.
По мнению эксперта, в случае введения новых санкций со стороны США отношения Москвы и Вашингтона ухудшатся, но они и так не были хорошими.
"Единственное, что сейчас идет диалог, приезжают представители Трампа, мы разговариваем. Была встреча в Анкоридже, но после нее США ничего не было сделано. Авиасообщение между странами не восстановлено, дипломатические проблемы прежние. Никаких экономических соглашений не подписано", – уточнил эксперт.
Также Светов назвал предложенные санкции попыткой наказывать тех, кто торгует с Россией. В США полагают, что главные деньги мы зарабатываем на нефти и газе, значит, надо сделать все, чтобы их у нас не покупали. При этом американцы действуют прагматично: в первую очередь они считают собственные потери, а потому избегают ограничений, значительно ослабляющих экономику Штатов.
"Что касается других санкций, стоит посмотреть на ситуацию вокруг 21-го пакета Евросоюза. Какой раздрай происходит из-за того, что страны сами чувствуют реальный ущерб", – пояснил Светов.
При этом экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заметил, что в настоящее время в Штатах развернулась внутриполитическая борьба. На 17 июля назначено обращение Трампа к нации по поводу вмешательства в президентские выборы 2020 года, и действующий глава Белого дома может нанести удар по экс-лидерам страны Бараку Обаме и Джо Байдену, предположил эксперт в разговоре с Москвой 24.
"Непонятно, насколько там будет фигурировать Россия: сценарии разные, но, скорее всего, президент США направит основной удар на внутренних оппонентов, тем более что многочисленные доклады американской разведки не установили фактов вмешательства со стороны РФ. Судьба законопроекта о пошлинах висит в воздухе до выступления", – отметил Масленников.
По его мнению, введение 500-процентных тарифов пагубно скажется на всей мировой экономике. В таком случае ситуацию осложнит фактическое прекращение действия меморандума о перемирии между США и Ираном, из-за чего нефть уже подскочила в цене. Если неопределенность по проходу судов через Ормузский пролив сохранится, стоимость может пробить потолок в 90 долларов за баррель.
"Думаю, все здравомыслящие силы в мире находятся в состоянии глубокой настороженности и задумчивости, и мы увидим политические шаги, чтобы предотвратить развитие событий по крайнему сценарию", – пояснил Масленников.
Если же избежать ситуации не получится, "последствия для мира будут катастрофические", и наступят они в течение нескольких недель, предположил экономист.
"Что касается России, страна завязана на глобальную экономику, и последствия могут оказаться столь же ощутимыми, как в 2008 году. Но государство накопило солидный опыт адаптации к кризисам, любой из них заставляет перестраивать экономические форматы и находить оптимум", – уточнил эксперт.
На выходе же Россия может получить еще большую уверенность в правильности отечественных структурных трансформаций и ускорении их реализации. Приоритетом в любом случае останутся бюджетные расходы и выполнение всех социальных обязательств государства, резюмировал Масленников.