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13 июля, 13:03

Политика

Евросоюз ввел санкции против VK

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Европейский союз ввел санкции против компании VK, владеющей соцсетями "ВКонтакте", "Одноклассники" и рядом других отечественных сервисов. Это следует из решения Совета ЕС, которое опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза.

Данное решение аргументировано тем, что VK является головной организацией ООО "Коммуникационная платформа", разработавшей национальный мессенджер МАХ.

В самой компании заявили, что ограничения не оказывают влияния на ее деятельность и работу МАХ. Пресс-служба холдинга заверила, что приложения и сервисы остаются доступны пользователям в обычном режиме.

МАХ исчез из российского маркета App Store в начале июня. Это привело к прекращению получения push-уведомлений для российских пользователей устройств Apple. Американская компания тогда объяснила это решение необходимостью соблюдения санкционных правил.

В конце того же месяца аналогичным образом в App Store стали недоступны приложения VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", "VK мессенджер", VK Video, "Одноклассники", Mail.ru и другие.

Представители VK сочли действия Apple необоснованными и неприемлемыми. В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин охарактеризовал ситуацию как часть информационной войны, направленной на создание бытовых сложностей для граждан России.

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Сюжет: Санкции
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