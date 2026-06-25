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25 июня, 12:12

Политика

В ГД назвали удаление приложений VK из App Store информационной войной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал удаление приложений VK из магазина App Store информационной войной. Об этом парламентарий написал в МАХ.

По словам депутата, действия Apple выглядят хаотичными и могут привести к снижению доверия российских пользователей к компании. Он отметил, что ранее из App Store исчезали приложения банковских и транспортных сервисов, а теперь ограничения коснулись коммуникационных платформ.

"Думаю, компании следует объясниться. Это в чистом виде информационная война", – заявил Горелкин.

С критикой решения Apple в беседе с ТАСС также выступил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Он назвал удаление сервисов VK из App Store "актом произвола" против российских пользователей.

По словам сенатора, приложения VK не входят ни в один санкционный список, поэтому решение Apple он считает односторонним и связанным не с техническими причинами, а с геополитическими факторами.

"Это элемент информационной войны, цель которой – создавать бытовые сложности для граждан России", – заявил Шейкин.

25 июня из российского App Store пропали мобильные приложения VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", VK мессенджер, VK знакомства, VK Video, VK Music, "Одноклассники", Mail.ru и Skillbox. При переходе по ссылке для скачивания высвечивается надпись, что приложения недоступны.

Пресс-служба VK подтвердила удаление приложений и назвала действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными, подчеркнув, что компания никогда не находилась под санкциями. Из-за этого пользователи iPhone не смогут получать push-уведомления, однако ранее установленные версии продолжают работать, а для Android приложения доступны в RuStore, Google Play и других магазинах.

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