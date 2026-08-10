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10 августа, 16:54

Происшествия

Удар БПЛА в Нижнекамске пришелся на хостел, где погибли 9 человек

Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir

Удар БПЛА в Нижнекамске пришелся на хостел, где погибли 9 из 13 жертв вражеской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Уточняется, что Минниханов прибыл в город, осмотрел промзону и оценил последствия атаки. На месте хостела в настоящий момент работают следователи.

После массированной атаки БПЛА на электронных билбордах Нижнекамска появились траурные баннеры, передает ТАСС. В частности, на двух щитах на пересечении проспекта Строителей и проспекта Химиков в центре города размещена надпись "Нижнекамск 10.08.2026" на черном фоне и изображение горящей свечи.

Украинские беспилотники ударили по Нижнекамску 10 августа. В результате погибли 13 человек, а за помощью к врачам обратились 75 местных жителей. В Татарстане объявлен траур.

Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным следствия, БПЛА атаковали жилой сектор и городские промышленные объекты, где находились гражданские лица.

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