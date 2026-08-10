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Число погибших в результате землетрясения в Колумбии выросло до 55 человек. Об этом сообщает радиостанция BluRadio.

Больше всего жертв зафиксировано в департаменте Валье-дель-Каука – 27 человек.

"Больнее всего от гибели четырех детей – трех в Калиме, одного в Чумбо, и еще одна девочка тяжело ранена", – заявила губернатор региона Дильян Франсиска в эфире радиостанции.

В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности оказать необходимую помощь Колумбии после разрушительного землетрясения. От имени бразильского народа он выразил солидарность с народом Колумбии.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа. Эпицентр подземных толчков находился в 31 километре к северо-западу от города Картаго, где живет около 134 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров.

При этом колумбийская геологическая служба сообщала, что магнитуда землетрясения с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар составила 7,4. Подземные толчки ощущались в разных городах Колумбии, включая столицу Боготу, а также в нескольких регионах Эквадора.

В результате землетрясения не менее 18 человек погибли в городе Перейра. В свою очередь, в Манисалесе сообщили о гибели 2 граждан. Также там повреждена кафедральная базилика, 2 больницы, некоторые школы и церкви. Помимо этого, полностью разрушены 10 зданий, еще свыше 20 жилых домов разрушены частично.

Кроме того, в городе Кибдо разрушены 3 здания. Под завалами только одного из них могут находиться 6 местных жителей. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Колумбии Вячеслав Петухов сообщил, что здание российской дипмиссии не было повреждено из-за случившегося.

Также руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов заявил, что обращений от российских туристов из-за ЧП пока не поступало. Он добавил, что отдыхающим в стране гражданам РФ, которые столкнулись с последствиями землетрясения, нужно обратиться в посольство России в Колумбии.

