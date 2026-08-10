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10 августа, 17:31

Происшествия

Два человека погибли в Манисалесе на западе Колумбии из-за землетрясения

Фото: ТАСС/АР/Santiago Salddarriaga

Два человека погибли в Манисалесе на западе Колумбии из-за землетрясения, сообщил мэр города Хорхе Рохас в интервью Bluradio.

По его словам, в населенном пункте полностью разрушены 10 зданий, свыше 20 жилых домов разрушены частично. Также пострадали 2 больницы, некоторые школы и церкви.

Рохас сообщил, что были задействованы все чрезвычайные службы. Помощь также оказывают военные. Люди находятся на улицах из-за предупреждения о возможных повторных толчках.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,8 в Колумбии 10 августа. При этом Колумбийская геологическая служба уточнила, что магнитуда подземных толчков с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар составила 7,4.

Из-за землетрясения кафедральная базилика в колумбийском городе Манисалес получила серьезные повреждения. Кроме того, некоторые люди оказались под завалами поврежденных зданий.

В городе Кибдо зафиксированы разрушения трех зданий. Под завалами только одного из них могут находиться 6 местных жителей. Также от подземных толчков пострадал город Перейра. В некоторых городах Колумбии наблюдаются проблемы со связью, перебои зафиксированы в Боготе, Кали и Перейре.

В свою очередь, Российский союз туриндустрии заявил, что от граждан РФ обращения пока не поступало. РСТ находится на связи с туроператорами и следит за развитием ситуации.

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