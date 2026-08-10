В Крыму задержан директор ДК, на чьем дворе нашли тело 12-летней школьницы

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64-летний житель Джанкойского района задержан после обнаружения у него во дворе тела 12-летней школьницы. Об этом сообщило главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что 7 августа обвиняемый дал 12-летней местной жительнице бытовой газовый баллончик, не предназначенный для употребления внутрь. После того как школьница вдохнула содержимое, она потеряла сознание и скончалась от острого отравления.

Испугавшись ответственности, мужчина оттащил ее тело на задний двор и вырыл яму для сокрытия преступления. Однако довести замысел до конца он не успел, так как на место прибыли сотрудники полиции, которые разыскивали пропавшего ребенка.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 151 и 109 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетней в антиобщественные действия" и "Неумышленное причинение смерти несовершеннолетней").

Следователи и криминалисты совместно с полицейскими провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы для установления точной причины смерти. По ходатайству следствия суд избирает мужчине меру пресечения.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что мужчина является якобы экс-депутатом района и действующим директором сельского Дома культуры (ДК).

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены на почве ревности. По версии следствия, мужчина в ходе конфликта нанес супруге не менее пяти ножевых ранений, после чего она скончалась на месте. Затем Тушинский районный суд Москвы арестовал его. Фигурант будет находиться под стражей два месяца.

