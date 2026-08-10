Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 18:00

Происшествия

В Крыму задержан директор ДК, на чьем дворе нашли тело 12-летней школьницы

Фото: телеграм-канал Mash

64-летний житель Джанкойского района задержан после обнаружения у него во дворе тела 12-летней школьницы. Об этом сообщило главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что 7 августа обвиняемый дал 12-летней местной жительнице бытовой газовый баллончик, не предназначенный для употребления внутрь. После того как школьница вдохнула содержимое, она потеряла сознание и скончалась от острого отравления.

Испугавшись ответственности, мужчина оттащил ее тело на задний двор и вырыл яму для сокрытия преступления. Однако довести замысел до конца он не успел, так как на место прибыли сотрудники полиции, которые разыскивали пропавшего ребенка.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 151 и 109 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетней в антиобщественные действия" и "Неумышленное причинение смерти несовершеннолетней").

Следователи и криминалисты совместно с полицейскими провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы для установления точной причины смерти. По ходатайству следствия суд избирает мужчине меру пресечения.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что мужчина является якобы экс-депутатом района и действующим директором сельского Дома культуры (ДК).

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены на почве ревности. По версии следствия, мужчина в ходе конфликта нанес супруге не менее пяти ножевых ранений, после чего она скончалась на месте. Затем Тушинский районный суд Москвы арестовал его. Фигурант будет находиться под стражей два месяца.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика