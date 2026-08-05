Мужчина из ревности зарезал жену в Москве

Фото: MAX/"Столичный СК"

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены на почве ревности. Об этом сообщает столичное СУ Следственного комитета России.

По версии следствия, 5 августа мужчина в ходе конфликта нанес супруге не менее пяти ножевых ранений, после чего она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение СК.

Ранее 50-летний уроженец Словакии приехал в Уфу с намерением убить бывшую супругу. Для этого он переоделся в женский спортивный костюм, парик и маску, после чего стал поджидать женщину на улице.

Когда она подошла к машине, он нанес ей несколько ножевых ударов в шею, грудь и лицо. Потерпевшая выжила благодаря сопротивлению и своевременной помощи врачей. Возбуждено дело о покушении на убийство.