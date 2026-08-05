Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 15:38

Происшествия

Мужчина из ревности зарезал жену в Москве

Фото: MAX/"Столичный СК"

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены на почве ревности. Об этом сообщает столичное СУ Следственного комитета России.

По версии следствия, 5 августа мужчина в ходе конфликта нанес супруге не менее пяти ножевых ранений, после чего она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение СК.

Ранее 50-летний уроженец Словакии приехал в Уфу с намерением убить бывшую супругу. Для этого он переоделся в женский спортивный костюм, парик и маску, после чего стал поджидать женщину на улице.

Когда она подошла к машине, он нанес ей несколько ножевых ударов в шею, грудь и лицо. Потерпевшая выжила благодаря сопротивлению и своевременной помощи врачей. Возбуждено дело о покушении на убийство.

Читайте также


происшествиягород

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика