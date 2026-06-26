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26 июня, 17:37

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Daily Mail: в Мьянме экс-супруга американского дипломата зарезала его и бросила в отеле

В Мьянме экс-супруга американского дипломата зарезала его и бросила в отеле

Фото: depositphotos/Stringer_Image​

В Мьянме перед судом по обвинению в убийстве предстала бывшая жена сотрудника посольства США. Об этом сообщает Daily Mail.

В материале уточняется, что 43-летнего дипломата Дэниела Рива обнаружили 11 мая в отеле Sakura Residence&Hotel недалеко от посольства США. Обвинение в убийстве предъявлено уроженке Бангкока Павини Супасиривисан, являющейся выпускницей кулинарной школы Le Cordon Bleu и автором кулинарного YouTube-канала.

Женщина нанесла экс-супругу множественные ножевые ранения и оставила его в гостиничном номере. Сейчас ее судят по иммиграционной статье, по которой ей грозит от 6 месяцев до 5 лет лишения свободы. При этом в случае признания виновной по основному обвинению ей может грозить наказание от 10 лет заключения до смертной казни.

Пара поженилась в 2018 году, однако дата развода не уточняется. На первом судебном заседании выступили трое свидетелей обвинения, включая сотрудников иммиграционной службы. Сама подсудимая показаний не давала, ее позиция по предъявленным обвинениям не раскрывается. В посольстве США подтвердили гибель своего сотрудника.

Ранее в Японии 50-летняя женщина призналась, что в 2011 году расчленила мужа и хранила его тело в морозильнике. Она также намекнула, что именно она его убила. Сейчас она арестована по подозрению в оставлении тела скончавшегося родственника без должных кремации и захоронения.

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