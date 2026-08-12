Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 12 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в Москве в среду, 12 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 10 градусов, по области – до 7 градусов.

Около трети месячной нормы осадков выпало в столице во вторник, 11 августа. Кроме того, холодный атмосферный фронт, вторгшийся в регион во второй половине дня, резко понизил температуру.

Москвичи попрощаются с жаркой летней погодой уже в ближайшие выходные, 15–16 августа. По словам синоптиков, не стоит ждать таких жарких дней, какие были на прошедших выходных, 8–9 августа, когда столбики термометров в Москве поднимались до 30 градусов и даже выше.