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11 августа, 12:13

Общество

Первая декада августа в Москве вошла в пятерку самых теплых за 80 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые десять дней августа в Москве вошли в пятерку самых теплых за последние 80 лет. Средняя температура воздуха в этот период составила плюс 21,8 градуса, что выше нормы на 2,5 градуса, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Специалист рассказала, что самая теплая первая декада августа была зафиксирована в 2010 году. Тогда среднее значение температуры составило 28,2 градуса.

По ее словам, за первую декаду августа текущего года термометры дважды показывали больше 30 градусов. При этом осадков выпало мало: на метеостанции в Тушино зарегистрировали 15 миллиметров (21% от месячной нормы), на ВДНХ – 7,1 миллиметра (9% от нормы). В области же выпала треть месячной нормы – 23,4 миллиметра, зафиксированные в Павловском Посаде.

Ранее Гидрометцентр РФ предупредил о желтом уровне погодной опасности в Москве и области. Он связан с ожидаемой местами до вечера 11 августа грозы с дождем. При этом температура воздуха днем достигнет 24–26 градусов, по области составит от 21 до 26 градусов.

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 60% 11 августа

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