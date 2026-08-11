Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за ожидаемой местами грозы с дождем. Он продлится до вечера 11 августа, сообщил Гидрометцентр.

"В период до 21:00 в отдельных районах ожидается гроза с дождем и усилением ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Уточняется, что желтый уровень по колористической шкале погодных предупреждений указывает на потенциальную опасность метеоусловий. Синоптики отметили, что в столице днем ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха достигнет 24–26 градусов, по области составит от 21 до 26 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что вечером 11 августа произойдет слом в погоде в Москве. Пройдут кратковременные дожди, а температура понизится. На следующий день, 12 августа, столбики термометров не поднимутся выше 16–18 градусов. Похожая погода продлится до конца рабочей недели.