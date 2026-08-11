РИА Новости: отец девочки, которую мать столкнула с балкона в Подмосковье, сидит в тюрьме

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Отец трехлетней девочки, которую мать столкнула с балкона многоэтажного дома в Сергиевом Посаде, находится в тюрьме. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

"Отец ребенка отбывает наказание за хулиганство", – говорится в сообщении.

Ранее в Сергиевом Посаде 27-летнюю женщину обвинили в покушении на убийство дочери. 10 августа она столкнула ребенка с балкона 9-го этажа, после чего девочку госпитализировали с травмами. На допросе обвиняемая признала вину, но не смогла объяснить мотивы произошедшего.

По данным прокуратуры, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы, решается вопрос об аресте обвиняемой.