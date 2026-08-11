Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 11:55

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: отец девочки, которую мать столкнула с балкона в Подмосковье, сидит в тюрьме

Отец девочки, которую мать столкнула с балкона в Подмосковье, сидит в тюрьме – СМИ

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

Отец трехлетней девочки, которую мать столкнула с балкона многоэтажного дома в Сергиевом Посаде, находится в тюрьме. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

"Отец ребенка отбывает наказание за хулиганство", – говорится в сообщении.

Ранее в Сергиевом Посаде 27-летнюю женщину обвинили в покушении на убийство дочери. 10 августа она столкнула ребенка с балкона 9-го этажа, после чего девочку госпитализировали с травмами. На допросе обвиняемая признала вину, но не смогла объяснить мотивы произошедшего.

По данным прокуратуры, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы, решается вопрос об аресте обвиняемой.

Читайте также


происшествия

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика