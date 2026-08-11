RNZ: тело карликового синего кита выбросило на пляж в Новой Зеландии

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Тело карликового синего кита выбросило на пляж Картерс-Бич вблизи города Уэстпорт на западном побережье Южного Острова Новой Зеландии, сообщает RNZ.

По данным СМИ, длина тела кита составляет 21,7 метра, а вес – около 20 тонн. Исполняющая обязанности управляющего операциями в округе Буллер при департаменте охраны природы Куша Таппер рассказала, что накануне кита заметили дрейфующим в воде, а затем его выбросило на берег.

Смерть кита, предположительно, наступила недавно, однако причину гибели пока установить не удалось. Специалисты взяли образцы тканей для дальнейших исследований.

Сейчас сотрудники департамента охраны природы решают, что делать с телом. Власти планируют захоронить останки животного в песках дюн у побережья.

Многие жители Уэстпорта пришли к побережью, чтобы увидеть кита. Некоторые из них отмечали неприятный резкий запах.

Ранее у пристани для яхт в испанской Валенсии выбросило тушу девятиметрового кита. Вес мертвой самки финвала составил около 6,5 тонны. Из-за того что туша оказалась на мелководье, ее перемещали на пристань с помощью подъемного крана. Ветеринары отметили, что на теле не было травм, которые были характерны для смертельного столкновения с судами.

